1 июня в Украине запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас она работает только в Киеве и области, однако вскоре такое нововведение внедрят на Львовщине.

Система видеофиксации нарушений ПДД: что известно

По состоянию на 1 июня Министерство инфраструктуры установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) на дорогах Киевской области. Еще 20 камер работают в Киеве. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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По словам Криклия, система видеофиксации нарушения ПДД размещена на тех участках, где случается больше всего ДТП.

Также министр анонсировал, что вскоре еще 5 КАФов установят во Львовской области. А вообще в планах Мининфраструктуры – до конца 2020 года запустить не менее 220 КАФов.

Что еще сделала украинская власть для полноценной работы систем фиксации нарушений ПДД

Закуплен центр обработки данных.



Обустроены рабочие места для персонала.



Доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации.



Укрпочта заключила договоры, необходимые для доставки постановлений о привлечении к ответственности нарушителей.

Какие нарушения ПДД будут фиксировать камеры

Сейчас камеры будут фиксировать только превышение скорости авто. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста:

Какой штраф

255 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.

510 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачено в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Какие еще нарушения будет фиксировать система в будущем

Проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Нарушение правил остановки и стоянки.

Запрет двигаться по полосе для транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам.

Выезд на полосу встречного движения.

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К слову, в Киеве за первые 8 минут работы камеры фиксации нарушений ПДД зафиксировали 262 случая превышения скорости. Заметим, камеры в столице настроены на максимально допустимую скорость в 103 километра в час.