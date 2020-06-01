Где после Киева и области вскоре заработает система фото- и видеофиксации нарушений ПДД
1 июня в Украине запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас она работает только в Киеве и области, однако вскоре такое нововведение внедрят на Львовщине.
Система видеофиксации нарушений ПДД: что известно
По состоянию на 1 июня Министерство инфраструктуры установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) на дорогах Киевской области. Еще 20 камер работают в Киеве. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
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По словам Криклия, система видеофиксации нарушения ПДД размещена на тех участках, где случается больше всего ДТП.
Также министр анонсировал, что вскоре еще 5 КАФов установят во Львовской области. А вообще в планах Мининфраструктуры – до конца 2020 года запустить не менее 220 КАФов.
Что еще сделала украинская власть для полноценной работы систем фиксации нарушений ПДД
- Закуплен центр обработки данных.
- Обустроены рабочие места для персонала.
- Доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации.
- Укрпочта заключила договоры, необходимые для доставки постановлений о привлечении к ответственности нарушителей.
Какие нарушения ПДД будут фиксировать камеры
Сейчас камеры будут фиксировать только превышение скорости авто. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста:
Какой штраф
- 255 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.
- 510 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачено в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Какие еще нарушения будет фиксировать система в будущем
- Проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.
- Нарушение правил остановки и стоянки.
- Запрет двигаться по полосе для транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам.
- Выезд на полосу встречного движения.
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К слову, в Киеве за первые 8 минут работы камеры фиксации нарушений ПДД зафиксировали 262 случая превышения скорости. Заметим, камеры в столице настроены на максимально допустимую скорость в 103 километра в час.