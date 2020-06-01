Де після Києва та області невдовзі запрацює система фото- та відеофіксації порушень ПДР
1 червня в Україні запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі вона працює лише в Київ та області, проте невдовзі таке нововведення запровадять на Львівщині.
Система відеофіксації порушення ПДР: що відомо
Станом на 1 червня Міністерство інфраструктури встановила 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) на дорогах Київської області. Ще 20 камер працюють у Києві. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба очолюваного ним відомства.
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За словами Криклія, систему відеофіксації порушення ПДР розміщено на тих ділянках, де трапляється найбільше ДТП.
Також міністр анонсував, що незабаром ще 5 КАФів встановлять у Львівській області. А загалом у планах Мінінфраструктури – до кінця 2020 року запустити щонайменше 220 КАФів.
Що ще зробила українська влада для повноцінної робити систем фіксації порушень ПДР
- Закуплено центр обробки даних.
- Облаштовано робочі місця для персоналу.
- Доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.
- Укрпошта уклала договори, необхідні для доставлення постанов про притягнення до відповідальності порушників.
Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери
Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості авто. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту:
Який штраф
- 255 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.
- 510 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.
Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Які ще порушення фіксуватиме система у майбутньому
- Проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху.
- Порушення правил зупинки та стоянки.
- Заборона рухатися смугою для транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками.
- Виїзд на смугу зустрічного руху.
До теми Камери, мотор: до чого готуватись порушникам ПДР
До слова, у Києві за перші 8 хвилин роботи камери фіксації порушень ПДР зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Зауважимо, камери у столиці налаштовано на максимально допустиму швидкість у 103 кілометри за годину.