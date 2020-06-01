1 червня в Україні запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі вона працює лише в Київ та області, проте невдовзі таке нововведення запровадять на Львівщині.

Система відеофіксації порушення ПДР: що відомо

Станом на 1 червня Міністерство інфраструктури встановила 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) на дорогах Київської області. Ще 20 камер працюють у Києві. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба очолюваного ним відомства.

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За словами Криклія, систему відеофіксації порушення ПДР розміщено на тих ділянках, де трапляється найбільше ДТП.

Також міністр анонсував, що незабаром ще 5 КАФів встановлять у Львівській області. А загалом у планах Мінінфраструктури – до кінця 2020 року запустити щонайменше 220 КАФів.

Що ще зробила українська влада для повноцінної робити систем фіксації порушень ПДР

Закуплено центр обробки даних.

Облаштовано робочі місця для персоналу.

Доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.

Укрпошта уклала договори, необхідні для доставлення постанов про притягнення до відповідальності порушників.

Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери

Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості авто. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту:

Який штраф

255 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.

510 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Які ще порушення фіксуватиме система у майбутньому

Проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху.

Порушення правил зупинки та стоянки.

Заборона рухатися смугою для транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками.

Виїзд на смугу зустрічного руху.

До теми Камери, мотор: до чого готуватись порушникам ПДР

До слова, у Києві за перші 8 хвилин роботи камери фіксації порушень ПДР зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Зауважимо, камери у столиці налаштовано на максимально допустиму швидкість у 103 кілометри за годину.