В Ужгороде сакуры зацвели на 2 недели быстрее: фоторепортаж из сказочного города

На Закарпатье недавно зацвел благоухающий символ Японии. В этом году Ужгород раньше окунулся в розовую магию.

В Ужгороде уже зацвели сакуры. Обычно это происходит не 1 – 2 апреля, как в 2024 году, а на 2 недели позже.

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Ужгород погрузился в сказку

В Ужгороде есть немало мест цветения сакур. А именно район Малый Галагов, проспект Свободы, улица Марии Заньковецкой, Киевская набережная, улица Михаила Грушевского, Православная набережная, Ужгородский замок и тому подобное.

В Ужгороде обильно зацвели сакуры / Фото Татьяны Гема

Для тех, кто хочет посмотреть на японскую вишню в Ужгороде, создали специальную карту. Ее автор – краевед Александр Богданов.

Карта цветения сакур в Ужгороде / Фото Александра Богданова

Что говорят специалисты о сакурах

Как пояснила заведующая сектором агрометеорологии Закарпатского областного гидрометцентра Оксана Куклишин, начало цветения сакур зависит от температуры и погоды. Чем выше температуры, тем короче период цветения.

Аномально теплый февраль поспособствовал ранней весне. Однако в апреле аномально высоких температур не ожидается, из-за чего цветение будет проходить достаточно умеренно. По словам Оксаны Куклишин, в 2024 году японская вишня будет массово цвести до середины апреля в течение 7 – 10 дней. Ожидается, что сакуры в этом году отцветут до начала мая.

Украинский туризмовед Федор Шандор, воин-доброволец и бывший преподаватель УжНУ поделился недавно своим прогнозом. По его мнению, пик цветения сакур в Закарпатской области придется в этом году на 6 – 7 апреля.