О главных правилах поведения во время воздушной тревоги напоминает 24 Канал. Где прятаться во время тревоги и куда идти, если нет укрытия – читайте дальше.

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Укрытие и не только: где прятаться

Безусловно, что лучшим тайником во время вражеских атак являются станции метрополитена – прячась под землей вы чуть ли не на 100% защищены от вражеских ракетных ударов. Особенно, если со станции есть больше одного выхода (например, это станция, с которой осуществляется переход на другую ветку метро).

Также спрятаться при обстрелах можно в укрытиях – обычно это подземные паркинги, бомбоубежища или подвалы, соответствующие нормам укрытия. Лучшие укрытия, которые соответствуют правилам двух выходов. То есть на случай, если один из выходов завалит после удара, из укрытия можно получиться другим путем.

Но не все живут у станций метро и не все живут вблизи укрытий. Более того, к сожалению, часто жители Харьковщины, Сумщины, Херсонщины, Донецкой или Запорожской областей, или Никопольщины просто не имеют времени на то, чтобы добежать до укрытия, поскольку обычно сначала раздаются взрывы, а уже тогда сирена. Тогда нужно прятаться в доме. Самыми безопасными являются следующие места:

если вы живете на нижних этажах многоэтажек или в частных домах, то прячьтесь за правилом двух стен – то есть одна стена выходит наружу, другая в случае ударов будет закрывать вас от обломков из первой стены. В таком случае лучшим тайником может стать коридор, туалет или ванна. В случае последних двух вариантов лучше снять зеркала в тех комнатах, если они есть, чтобы в случае удара вас не травмировали обломки стекла.

если вы живете на верхних этажах домов, то помните, что правило двух стен работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях, поэтому оставаться в ванной на последнем этаже опасно. Лучше всего спуститься как можно ниже, желательно на первый этаж. Важно не использовать для этого лифт, ведь по причине атаки может исчезнуть свет и вы можете застрять. Не стоит уходить в подвал, если он не отвечает требованиям укрытия. Более того, подвалы с двумя выходами в Украине редкость, поэтому имеющиеся у нас не очень безопасны.

Реагируйте на все сигналы о воздушной тревоге, берегите себя и верьте в ВСУ!