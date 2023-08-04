Про головні правила поведінки під час повітряної тривоги нагадує 24 Канал. Де ховатися під час тривоги та куди іти, якщо немає укриття – читайте далі.

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Укриття і не тільки: де ховатися

Безумовно, що найкращим сховком під час ворожих атак є станції метрополітену – ховаючись під землею ви ледь не на 100% захищені від ворожих ракетних ударів. Особливо, якщо зі станції є більше одного виходу (наприклад, це станція, з якої здійснюється перехід на іншу гілку метро).

Також сховатися під час обстрілів можна в укриттях – зазвичай це підземні паркінги, бомбосховища чи підвали, які відповідають нормам укриття. Найкращими є ті укриття, які відповідають правилам двох виходів. Тобто на випадок, якщо один із виходів завалить після удару, з укриття можна вийти іншим шляхом.

Та не всі живуть біля станцій метро і не всі живуть поблизу укриттів. Ба більше, на жаль, часто мешканці Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донецької чи Запорізької областей, чи Нікопольщини просто не мають часу на те, щоб добігти до укриття, оскільки зазвичай спершу лунають вибухи, а вже тоді сирена. Тоді потрібно ховатися у будинку. Найбезпечнішими є наступні місця:

якщо ви живете на нижніх поверхах багатоповерхівок чи в приватних будинках, то ховайтеся за правилом двох стін – тобто одна стіна виходить назовні, інша у випадку ударів закриватиме вас від уламків з першої стіни. У такому випадку найкращим сховком може стати коридор, вбиральня чи ванна. У випадку двох останніх варіантів краще зняти дзеркала у тих кімнатах, якщо вони є, щоб у випадку удару вас не травмували уламки скла.

якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах будинків, то пам'ятайте, що правило двох стін працює як в горизонтальному, так і вертикальному положеннях, тому залишатися у ванній на останньому поверсі небезпечно. Найкраще – спуститися якомога нижче, бажано на перший поверх. Важливо не використовувати для цього ліфт, адже унаслідок атаки може зникнути світло і ви можете застрягнути. Не варто іти у підвал, якщо він не відповідає вимогам укриття. Ба більше, підвали з двома виходами в Україні рідкість, тому наявні у нас не є дуже безпечними.

Реагуйте на всі сигнали про повітряну тривогу, бережіть себе та вірте у ЗСУ!