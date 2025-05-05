Тяжелая ситуация сложилась неподалеку от границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Так, 3 мая враг начал там активные штурмовые действия, передает 24 Канал.

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Оккупанты продвигаются в направлении Днепропетровщины

Так, противнику удалось продвинуться возле Новоселки и Новодаровки – оба поселка расположены в нескольких километрах от административной границы Днепропетровской области. Новоселка – в Донецкой области, Новодаровка – на Запорожье.

Где Новоселка: смотрите на карте

Где Новодаровка: смотрите на карте

И ВСУ, и россияне имели успех на Покровском направлении

Силам обороны удалось восстановить положение в Лысовке.

Где расположена Лысовка: смотрите на карте

Между тем оккупанты продвинулись возле Новоалександровки и Котляровки.

Где эти населенные пункты: смотрите на карте

Также противник имел успех на Белгородчине.

Какая ситуация в Белгородской области: смотрите на карте