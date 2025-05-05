Так, российские власти Севастополя уже отказались проводить парад на 9 мая. Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн, передает 24 Канал.

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В Крыму праздника не будет

Решение российских властей Севастополя об отмене военного парада 9 мая продолжает тенденцию последних лет, когда подобные мероприятия отменялись или ограничивались под предлогом "соображений безопасности".

Заметим, что захватчикам действительно есть чего опасаться. Последние несколько дней Украина массированно атаковала их в Крыму. Наши защитники уничтожили вражеские военные склады, а также сбили два самолета Су-30 – впервые с помощью морского дрона Magura V7.

Напомним, что Владимир Путин предложил устроить перемирие с 8 по 10 мая. Однако Владимир Зеленский отверг эту инициативу диктатора, призвав его к полному прекращению огня по крайней мере на 30 дней.