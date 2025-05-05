Важка ситуація склалася неподалік від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Так, 3 травня ворог розпочав там активні штурмові дії, передає 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони залишили окупантів у Криму без параду на 9 травня

Окупанти сунуть у напрямку Дніпропетровщини

Противникові вдалося просунутися біля Новосілки та Новодарівки – обидва селища розташовані у кількох кілометрах від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Новосілка – на Донеччині, Новодарівка – на Запоріжжі.

Де Новосілка: дивіться на карті

Де Новодарівка: дивіться на карті

І ЗСУ, і росіяни мали успіх на Покровському напрямку

Силам оборони вдалося відновити положення у Лисівці.

Де розташована Лисівка: дивіться на карті

Тим часом окупанти просунулися біля Новолександрівки та Котлярівки.

Де ці населені пункти: дивіться на карті

Також противник мав успіх на Бєлгородщині.

Яка ситуація у Бєлгородській області: дивіться на карті