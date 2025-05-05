Важка ситуація склалася неподалік від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Так, 3 травня ворог розпочав там активні штурмові дії, передає 24 Канал.
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Окупанти сунуть у напрямку Дніпропетровщини
Противникові вдалося просунутися біля Новосілки та Новодарівки – обидва селища розташовані у кількох кілометрах від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Новосілка – на Донеччині, Новодарівка – на Запоріжжі.
Де Новосілка: дивіться на карті
Де Новодарівка: дивіться на карті
І ЗСУ, і росіяни мали успіх на Покровському напрямку
Силам оборони вдалося відновити положення у Лисівці.
Де розташована Лисівка: дивіться на карті
Тим часом окупанти просунулися біля Новолександрівки та Котлярівки.
Де ці населені пункти: дивіться на карті
Також противник мав успіх на Бєлгородщині.
Яка ситуація у Бєлгородській області: дивіться на карті