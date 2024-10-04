Эта нефтебаза расположена в промзоне российского села Осенцы. Где расположен этот населенный пункт, 24 Канал показывает на карте.

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Где расположено село Осенцы

Село Осенцы расположено примерно в 3,5 километрах к северо-востоку от административного центра – села Гамово. До Перми – примерно 20 километров.

К северной окраине села примыкает промышленная зона Пермского муниципального округа.

Согласно открытым данным, в деревне может проживать примерно 137 человек.

Где расположено село Осенцы: смотрите на карте

Напомним, что пожар на нефтебазе занялся 2 – 3 часа ночи по местному времени.

На месте работали более 60 пожарных и 19 единиц техники. Причины пожара выясняются. Говорят, что пострадавших якобы нет.

Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность,

– писали в российских телеграм-каналах.