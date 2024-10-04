Ця нафтобаза розташована у промзоні російського села Осенці. Де розташований цей населений пункт, 24 Канал показує на карті.

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Де розташоване село Осенці

Село Осенці розташоване приблизно за 3,5 кілометра на північний схід від адміністративного центру – села Гамове. До Пермі – приблизно 20 кілометрів.

До північної околиці села примикає промислова зона Пермського муніципального округу.

Згідно із відкритими даними, у селі може проживати приблизно 137 людей.

Де розташоване село Осенці: дивіться на карті

Нагадаємо, що пожежа на нафтобазі зайнялася 2 – 3 годині ночі за місцевим часом.

На місці працювали понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Причини пожежі з'ясовуються. Кажуть, що постраждалих нібито немає.

Співробітники МНС Росії не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус та суху рослинність,

– писали у російських телеграм-каналах.