В Луганской области основное наступление России возможно вблизи Кременной: у врага есть 3 задачи

Одной из задач наступления России может быть повторный захват Купянска-Узлового. Это позволило бы врагу более свободно чувствовать себя в поставках вооружения на Донбасс по железной дороге.

Этот регион имеет и важное географическое определение, поскольку правобережье реки Оскол и вплоть до Сватого расположено на возвышенности. Об этом в стриме 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан.

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Фора ВСУ на Сватовском направлении

Учитывая это, россиянам очень неудобно наступать с севера, то есть из района Сватового. Поэтому здесь они в большинстве своем будут пытаться держать оборону.

То есть наступление в направлении из Купянска в Сватово будем проводить мы. Мы это делаем. Оптимальный вариант выхода на Сватово – это к северу от него вблизи Куземовки начать движение,

– заявил Роман Свитан.

Тогда россияне могут сковывать наши Силы обороны с левого фланга, давя с севера на юг. Однако полковник ВСУ убежден, что глобального наступления у россиян не получится.

"Тут как раз география такова, что нам удобно наступать. Здесь мы наступаем сверху вниз на Сватово. Если взглянуть на повышение, то понятно, что это как раз оптимальный вариант нам наступать", – рассказал военный эксперт.

Роман Свитан о наступлении России и контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Задача наступления россиян

Вместе с тем собеседник убежден, что оптимальный вариант для наступления россиян несколько южнее в районе Кременной. Там в большинстве своем ровная поверхность, и именно этим враг пытается воспользоваться.

Там, кстати, самое большое скопление войск в Луганской области. Вообщем в регионе где-то 100 тысяч – это те резервы, которые за несколько часов можно перебросить в точку прорыва.

– заявил Роман Свитан.

Он убежден, что основные свои наступательные усилия враг сконцентрирует именно в районе Кременной – в сторону Торского и Лимана. Таким образом враг мог бы решить сразу три своих проблемы:

выйти на Лиман и начать угрожать Славянску,

срезать выступление вблизи Белогоровки и Северска,

отбросить украинские войска за Оскол и Оскольское водохранилище.

"Но для того, чтобы выполнить такие действия у россиян недостаточно сил и средств. А у нас здесь есть определенные резервы, к тому же наступательного плана. Поэтому я думаю, что наше командование подождет, пока выдохнутся российские войска через несколько недель", – рассказывает полковник запаса ВСУ.

Тогда уже украинские войска смогут пойти в наступление. Роман Свитан прогнозирует, что это произойдет уже в течение месяца – ВСУ начнут движение либо в сторону Сватового, либо в сторону Кременной.

Доля Сватогового и Кременной