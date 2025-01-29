По данным ISW, российские войска имеют продвижение в районе Торецка, Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы.

Бои в районе Старицы: смотрите на карте

На Купянском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки.

Враг атаковал возле Богуславки: смотрите на карте

На Лиманском направлении количество боевых столкновений достигло 10. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Оккупанты штурмуют возле Новолюбовки: смотрите на карте

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского.

Противник атаковал в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Предтечиного, Белой Горы и Часового Яра.

Враг делал попытки продвижения возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка.

Противник пытался вклиниться в нашу оборону в районе Крымского: смотрите на карте

На Покровском направлении 88 атак отражено нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Муравка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы.

Россия пыталась продвинуться в районе Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах населенных пунктов Константинополь и Разлив оккупанты 7 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

В районе Константинополя враг пытался прорвать нашу оборону: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики 5 раз атаковали район населенного пункта Новоселка.

Захватчики штурмовали район Новоселки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку российских захватчиков.

На Курском направлении вчера состоялось 10 боевых столкновений.