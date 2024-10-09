Какое направление будет самым горячим: прогноз фронта на октябрь

В октябре самым горячим направлением будет не Покровское, а Кураховское. Россияне уже пытаются штурмовать Селидово.

Без его взятия не смогут двигаться к Покровску. Таким предположением из 24 Каналом поделился исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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Как дальше могут действовать оккупанты

Если на открытом пространстве россияне могут успешно отжимать украинских военных, то в городской застройке, например в Селидово, где также развита линия обороны и недавно пришло усиление со стороны азовцев, у них появляются проблемы.

Оккупанты традиционно пытаются обходить город с востока, севера и юга. Поэтому, вероятнее всего, ближайшие недели сосредоточатся на Кураховском направлении, чтобы выровнять линию фронта Угледар – Селидово – Курахово. Далее, как предположил Дмитрий Жмайло, россияне будут двигаться ближе к Покровску.

Несколько недель назад аналитики прогнозировали, что Силы обороны будут вынуждены отходить с плацдарма на востоке реки Волчья. Но наши воины продолжают удерживать позиции.

Ширина фронта, где могут очень быстро продвигаться россияне, к счастью, с каждой неделей сужается. А это означает, что мы наносим врагу достаточно эффективное поражение,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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Насколько хватит запаса прочности россиян

По словам Жмайло, учитывая темп, который взяла Россия, их запаса прочности хватит до середины 2025 года. Затем проблемы, которые накапливаются у врага, начнут становиться все более ощутимыми.

Для этого Россия повышает рекрутинговую кампанию и увеличивает социальные выплаты. К примеру, правительство Москвы установило единовременные дополнительные выплаты в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей.

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В самые успешные месяцы враг рекрутировал более 70 тысяч человек, что значительно превышает уничтожение россиян на фронте, которое достигает около 30 тысяч. Бывало также, что смогли набрать только 15 – 18 тысяч в месяц. Поэтому сейчас пытаются активизироваться на этом направлении.

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