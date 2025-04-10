Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что основное давление российская армия будет осуществлять на направлении Купянск – Лиман. Их стратегическая задача – захватить Луганскую область.

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Сейчас они пытаются вытеснить ВСУ из района Белогоровки и Северска, также активизируются вблизи Купянска и Лимана.

Куда россияне вынуждены перебрасывать резервы

Россияне будут пытаться вытеснить ВСУ с территорий Курской и Белгородской областей.

Им крайне важно, чтобы 9 мая Путину было что показать россиянам. Будет невыгодно отчитываться о каких-то "победах", при этом признавая, что украинские войска находятся на территории России,

– отметил Роман Свитан.

Он предположил, что ВСУ могут войти и в Брянскую область, поэтому россияне вынуждены перебрасывать резервы и в ту сторону.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Свитан объяснил, что по правилам ведения боевых действий на других участках фронта проводят отвлекающие операции – чтобы распылить резервы противника. Для таких маневров россияне могут продвигаться в районе Васильевки Запорожской области, откуда вероятное направление Пологи – Гуляйполе.

Уже много месяцев они пытаются форсировать Днепр через острова в его нижнем течении, чуть южнее Херсона. Эти действия продолжаются уже давно и будут продолжаться,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что россияне создают постоянную угрозу, чтобы часть украинских сил оставалась под Херсоном в готовности к возможному масштабному форсированию. У врага не хватает сил и средств для серьезного наступления на этом направлении, поэтому он и в дальнейшем будет прибегать к отвлекающим действиям.

Ежесуточно таких попыток бывает несколько – используют те плавсредства, что еще пригодны к использованию, чтобы добраться до правого берега. Сначала высаживаются на острова – мы их оттуда выбиваем, но как только удается закрепиться, сразу пытаются пересечь главное русло Днепра,

– объяснил Свитан.

Он подытожил, что ежедневно уничтожают несколько плавсредств и ликвидируют до роты личного состава противника на этом направлении. Россияне не будут останавливаться, ведь имеют стратегическую цель. Пока ВСУ не выйдут на левый берег и не зачистят территорию – эти действия будут продолжаться.