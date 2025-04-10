Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у відставці Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що основний тиск російська армія здійснюватиме на напрямку Куп'янськ – Лиман. Їхнє стратегічне завдання – захопити Луганську область.

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Нині вони намагаються витіснити ЗСУ з району Білогорівки та Сіверська, також активізуються поблизу Куп'янська й Лимана.

Куди росіяни змушені перекидати резерви

Росіяни намагатимуться витіснити ЗСУ з територій Курської та Бєлгородської областей.

Їм украй важливо, щоб 9 травня Путін мав що показати росіянам. Буде невигідно звітувати про якісь "перемоги", при цьому визнаючи, що українські війська перебувають на території Росії,

– зазначив Роман Світан.

Він припустив, що ЗСУ можуть увійти і в Брянську область, тому росіяни змушені перекидати резерви й у той бік.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Світан пояснив, що за правилами ведення бойових дій на інших ділянках фронту проводять відволікальні операції – аби розпорошити резерви противника. Для таких маневрів росіяни можуть просуватися в районі Василівки Запорізької області, звідки ймовірний напрямок Пологи – Гуляйполе.

Вже багато місяців вони намагаються форсувати Дніпро через острови в його нижній течії, трохи південніше Херсона. Ці дії тривають уже давно й продовжуватимуться,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що росіяни створюють постійну загрозу, аби частина українських сил залишалась під Херсоном у готовності до можливого масштабного форсування. У ворога бракує сил і засобів для серйозного наступу на цьому напрямку, тож він і надалі вдаватиметься до відволікальних дій.

Щодоби таких спроб буває кілька – використовують ті плавзасоби, що ще придатні до використання, аби дістатися правого берега. Спершу висаджуються на острови – ми їх звідти вибиваємо, але щойно вдається закріпитися, одразу намагаються перетнути головне русло Дніпра,

– пояснив Світан.

Він підсумував, що щодня знищують кілька плавзасобів і ліквідовують до роти особового складу противника на цьому напрямку. Росіяни не зупинятимуться, адже мають стратегічну мету. Поки ЗСУ не вийдуть на лівий берег і не зачистять територію – ці дії триватимуть.