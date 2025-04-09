Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

До теми Масований терор дронами у Харкова: в ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки

Якою була атака Харкова безпілотниками вночі

Олег Синєгубов розповів, що 8 квітня близько 21:07 у Київському районі Харкова внаслідок влучання дрона загорілася покинута будівля на площі 10 квадратних метрів. Постраждала одна людина. Уже за пів години, о 21:35, у тому ж районі зафіксовано влучання дрона в землю – пошкоджено 5 приватних будинків.

Близько 22:10 в Індустріальному районі спалахнули дві складські будівлі загальною площею 210 квадратних метрів.

Найбільш інтенсивна атака сталася після 23:00 в Основ'янському районі. О 23:01 зафіксовано одразу кілька влучань. Горіла вторсировина на площі 600 квадратних метрів. Ще в одному місці зайнялося сміття на площі 100 квадратних метрів – пошкоджено три будівлі, три вантажівки, два легкові авто, вибито вікна та двері, знищено виробниче обладнання. Постраждала одна особа.

Також у цей час горіли приміщення на площі 80 квадратних метрів. Зруйнована будівля СТО, знищено три та пошкоджено ще п'ять автомобілів.

О 23:35 у тому ж районі спалахнули дрова на площі 20 квадратних метрів.

Останній зафіксований удар стався вже після півночі 9 квітня – о 00:05. В Основ'янському районі загорілися два приміщення на площі 120 та 50 квадратних метрів. Пошкоджено чотири автомобілі. Постраждали ще двоє людей.

Загалом у Харкові, за даними начальника Харківської ОВА, внаслідок нічної атаки постраждали 4 людини.

Що розповіли прокурори про нічний обстріл міста

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що, за даними слідства, 8 квітня у період з 21:00 до 23:00 російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Ворог завдав близько 20 ударів по місту.

Більшість влучань зафіксовано в Основʼянському районі. Пошкоджено низку цивільних підприємств. Спалахнули пожежі. Щодо напрямку діяльності, то це здебільшого підприємства з виготовлення побутових речей, лакофарбових виробів тощо,

– зазначили прокурори.

Правоохоронці наголосили, що у цьому ж районі 64-річний охоронець зазнав поранення. Також жінка 46 років зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки обстрілу Харкова 9 квітня / Фото Харківської обласної прокуратури

В Індустріальному районі через атаку безпілотниками горіла складська будівля. Також зазнали пошкоджень житлові будинки у Київському районі міста.

Попередньо встановлено, що для ударів по Харкову війська Росії застосували БпЛА "Герань-2".

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Також було розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів у місті.