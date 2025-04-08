У місті вже вдруге гучно через атаку російських "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи в Харкові

За даними Терехова, близько 22:25 у Харкові пролунало два вибухи. Він зазначив, що місто перебуває під масованою атакою безпілотників та заявив, що вони продовжують заходити в Харків.

Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав містян бути обережними та перебувати в укриттях.

Вже 22:29 мер міста знову повідомив про ще одну серію вибухів. Згодом стало відомо, що на місці останніх влучань БпЛА спалахнула пожежа.

Зазначимо, що внаслідок атаки "Шахедів" на Київський та Шевченківський район Харкова 8 квітня виникли загоряння. Окрім цього, одна людина постраждала. Згодом також з'явилася інформація про удар безпілотником по Індустріальному району міста.