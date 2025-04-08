В городе уже второй раз громко из-за атаки российских "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

По данным Терехова, около 22:25 в Харькове прогремело два взрыва. Он отметил, что город находится под массированной атакой беспилотников и заявил, что они продолжают заходить в Харьков.

Эту информацию также подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал горожан будет осторожными и находиться в укрытиях.

Уже 22:29 мэр города снова сообщил о еще одной серии взрывов. Впоследствии стало известно, что на месте последних попаданий БпЛА вспыхнул пожар.

Отметим, что в результате атаки "Шахедов" на Киевский и Шевченковский район Харькова 8 апреля возникли возгорания. Кроме этого, один человек пострадал. Впоследствии также появилась информация об ударе беспилотником по Индустриальному району города.