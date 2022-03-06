Однако Николаев ловко защищается. Вчера пытался высадиться десант – наши сбили 4 вражеских вертолета, а десантников взяли в плен. Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.
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По словам Арестовича, россияне не надеялись, что на этом направлении будет так тяжело.
- На Харьковщине ВСУ пошли в контрнаступление.
- На севере Киевщины враг окончательно запутался. Наши войска наносят по оккупантам и ракетные и артиллерийские удары.
- Враг захватил Бучу и Гостомель. Россияне держат мирных жителей в заложниках.
- Кроме того, оккупанты окружили Мариуполь. Это тоже горячая точка.
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