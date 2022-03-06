Однак Миколаїв вправно захищається. Вчора намагався висадитись десант – наші збили 4 ворожих вертольоти, а десантників взяли в полон. Про це розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

До теми І так буде завжди, – мер Миколаєва показав український прапор над містом

За словами Арестовича, росіяни не сподівались, що на цьому напрямку буде так важко.

На Харківщині ЗСУ пішли в контрнаступ.

На півночі Київщини ворог остаточно заплутався. Наші війська наносять по окупантах і ракетні, і артилерійські удари.

Ворог захопив Бучу та Гостомель. Росіяни тримають мирних жителів в заручниках.

Крім того, окупанти оточили Маріуполь. Це теж гаряча точка.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!