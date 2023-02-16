В ноябре украинские телеграммы распространяли видео, на котором Медведчука с женой якобы заметили в оккупированной Ялте. Однако недавно российские журналисты установили, что он может находиться в Москве.

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Журналисты выяснили, что как минимум с 2021 года в Москве живет крестница Путина и младшая дочь Виктора Медведчука Дарья. Также известно, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны, Оксана Марченко находилась в Москве и встречалась с прокремлевским певцом Николаем Басковым.

Дочь Медведчука пристроили в Москве

Дарья Медведчук сейчас учится в Москве. Журналисты узнали об этом из приказа о ее зачислении и еще двух граждан Украины (Данило Косовский и Валентина Шуст) на факультет "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики от 31 августа 2021 года, опубликованного на сайте ВУЗа. Всех троих причислили к ВШЭ по особой процедуре для иностранцев. Этот способ поступления дает возможность иностранным гражданам не сдавать ЕГЭ – вместо него нужно сдать внутренние вступительные экзамены вуза.

Согласно информации на сайте образовательной программы "Управление бизнесом", заявления на вступление в эту квоту принимаются до 14 августа, а договоры о предоставлении платных образовательных услуг заключаются не позднее 28-го. При этом в начале 2022 года Медведчук рассказывал, что Дарья поступила в Женевский университет и планировала выехать в Швейцарию, но ее виза оказалась аннулированной за два дня до учебы.

Справка. Косовский и Шуст не просто студенты из Украины – это дети близких к Виктору Медведчуку людей. Отец Даниила Виталий Косовский – известный протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата. Отец Валентины Дмитрий Шуст – член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которой сейчас руководит супруга Медведчука Оксана Марченко.

Университет дважды не смог отчислить Дарию Медведчук

Во время летней сессии Дарья Медведчук, а также вышеупомянутые Шуст и Косовский, пропустили сдачу одного и того же экзамена. После этого все трое направили в учебный офис справки о временной нетрудоспособности из Морозовской детской городской клинической больницы.

Согласно внутреннему распорядку вуза, администратор курса от учебного офиса обязан подтверждать подлинность больничного. Администратор направил официальный запрос в медучреждение и оказалось, что все трое в больницу не обращались и никаких справок не получали.

Согласно распорядку вуза, студентам, предоставившим поддельные справки, грозит отчисление из Высшей школы экономики. Администрация направила студентам уведомления об отчислении и расторжении договора и подготовила приказ, который должен был утвердить менеджер учебного офиса.

После этого администратору начали поступать вызовы с угрозами от незнакомых людей. Они выдавали себя за "представителей родителей" студентов и убеждали остановить процедуру отчисления, потому что она якобы "разрушает студентам жизнь и судьбу".

Студенты направили в учебный офис новые справки, якобы подтверждающие подлинность первых документов. Однако в переговорах с администрацией ВШЭ клиника продолжала настаивать, что не выдавала Дарье Медведчук и ее сокурсникам никаких бумаг. Тогда вмешался директор образовательной программы, который сообщил, что по просьбе ректора этих студентов сказали не отчислять, поскольку они из Украины и у них "сложная жизненная ситуация". Из приемной Рощина в учебный офис направили письмо, к которому добавлялись уже третьи по счету справки о временной нетрудоспособности трех студентов, но уже из другой клиники.

Дочь Медведчука оставили, других двоих мирно перевели в другой вуз

Несмотря на поддержку ректората ВШЭ, всем трем студентам так и не удалось составить летнюю сессию. Каждый из них имел более 3 пересдач, что по правилам вуза также приводит к отчислению. Им направили сообщение об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы". Впоследствии в учебный офис пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами", которые принесли справки о переводе Шуста и Косовского в МГИМО, а также алкоголь и конфеты.

Вручив документы и подарки, посетительница в кожанке узнала о судьбе Дарьи Медведчук. Один из сотрудников учебного офиса сообщил ей, что Дарье "дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше", на что женщина довольно кивнула и ушла.

Судя по внутреннему расписанию ВШЭ, Дарью Медведчук дважды не удалось отчислить с вуза: она до сих пор является студенткой Высшей школы экономики. Обучается Медведчук также, занимая место в конце рейтинга успеваемости учеников факультета.