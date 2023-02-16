У листопаді українські телеграм-канали розповсюджували відео, на якому Медведчука із дружиною нібито помітили в окупованій Ялті. Проте нещодавно російські журналісти встановили, що він може перебувати у Москві.

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Журналісти з'ясували, що як мінімум з 2021 року у Москві живе похресниця Путіна та молодша дочка Віктора Медведчука Дар'я. Також достеменно відомо, що в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної війни, Оксана Марченко перебувала у Москві та зустрічалася зі прокремлівським співаком Миколою Басковим.

Доньку Медведчука прилаштували у Москві

Дар'я Медведчук зараз навчається у Москві. Журналісти дізналися про це з наказу про її зарахування та ще двох громадян України (Данило Косовський та Валентина Шуст) на факультет "Вища школа бізнесу" Вищої школи економіки від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті ВНЗ. Усіх трьох зарахували до ВШЕ за особливою процедурою для іноземців. Цей спосіб вступу дає можливість іноземним громадянам не складати ЄДІ – замість нього треба скласти внутрішні вступні іспити вишу.

Згідно з інформацією на сайті освітньої програми "Управління бізнесом", заяви на вступ до цієї квоти приймаються до 14 серпня, а договори про надання платних освітніх послуг укладаються не пізніше 28-го. При цьому на початку 2022 року Медведчук розповідав, що Дар'я вступила до Женевського університету і планувала виїхати до Швейцарії, але її віза виявилася анульованою за два дні до навчання.

Довідка. Косовський та Шуст не просто студенти з України – це діти близьких до Віктора Медведчука людей. Батько Данила Віталій Косовський – відомий протоієрей Української православної церкви Московського патріархату. Батько Валентини Дмитро Шуст – член правління благодійного фонду Віктора Медведчука та колишній керівник інвестиційної компанії "Укркапітал", якою нині керує дружина Медведчука Оксана Марченко.

Університет двічі не зміг відрахувати Дарію Медведчук

Під час літньої сесії Дар'я Медведчук, а також вищезгадані Шуст та Косовський, пропустили складання одного і того ж іспиту. Після цього усі троє направили до навчального офісу довідки про тимчасову непрацездатність із Морозівської дитячої міської клінічної лікарні.

Відповідно до внутрішнього розпорядку вишу, адміністратор курсу від навчального офісу зобов'язаний підтверджувати справжність лікарняного. Адміністратор направив офіційний запит до медустанови і виявилось, що усі троє до лікарні не зверталися і жодних довідок не отримували.

Згідно з розпорядком вишу, студентам, які надали підроблені довідки, загрожує відрахування з Вищої школи економіки. Тож адміністрація направила студентам повідомлення про відрахування та розірвання договору і підготувала наказ, який мав затвердити менеджер навчального офісу.

Після цього адміністратору почали надходити дзвінки з погрозами від незнайомих людей. Вони видавали себе за "представників батьків" студентів та переконували зупинити процедуру відрахування, бо вона нібито "руйнує студентам життя та долю".

Студенти направили до навчального офісу нові довідки, що нібито підтверджують справжність перших документів. Однак у переговорах з адміністрацією ВШЕ клініка продовжувала наполягати, що не видавала Дар'ї Медведчук та її однокурсникам жодних паперів. Тоді втрутився директор освітньої програми, який повідомив, що на прохання ректора цих студентів сказали не відраховувати, оскільки вони з України та у них "складна життєва ситуація". З приймальні Рощина до навчального офісу надіслали листа, до якого додавалися вже треті за рахунком довідки про тимчасову непрацездатність трьох студентів, але вже з іншої клініки.

Дочку Медведчука залишили, інших двох мирно перевели до іншого вишу

Попри підтримку ректорату ВШЕ, усім трьом студентам так і не вдалося скласти літню сесію. Кожен з них мав понад 3 перездачі, що за правилами вишу також призводить до відрахування. Їм надіслали повідомлення про відрахування "за недобросовісне освоєння освітньої програми". Згодом до навчального офісу прийшли чоловік та жінка "бандитського вигляду, у шкірянках та зі злими очима", які принесли довідки про переведення Шуст та Косовського до МДІМВ, а також алкоголь та цукерки.

Вручивши документи та подарунки, відвідувачка у шкірянці дізналася про долю Дар'ї Медведчук. Один із співробітників навчального офісу повідомив їй, що Дар'ї "дали можливість написати мотиваційний лист і вчитися далі", на що жінка задоволено кивнула і пішла.

Судячи з внутрішнього розкладу ВШЕ, Дар'ю Медведчук двічі не вдалося відрахувати з вишу: вона досі є студенткою Вищої школи економіки. Навчається Медведчук так само, займаючи місце наприкінці рейтингу успішності учнів факультету.