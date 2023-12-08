Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона подчеркнул, что такие люди как Виктор Янукович, часто сами себе не принадлежат. Украинский разведчик добавил, что четвертый президент Украины находится под наблюдением, передает 24 Канал.

К теме В элитном доме за 50 миллионов долларов: где сейчас живет беглый экспрезидент Виктор Янукович

Что в ГУР рассказали о Януковиче

Украинский разведчик заявил, что российские захватчики охраняют бывшего президента Украины. Более того, он находится под наблюдением оккупантов.

Он (Янукович – 24 Канал) – охраняемое лицо. И здесь немаловажный фактор (россияне – 24 Канал) не только охраняют, но и следят. Можем еще раз подчеркнуть, что это люди, которые сами себе не принадлежат. Поэтому, конечно, он находится под наблюдением,

– сказал представитель ГУР.

Юсов дал понять, что украинской разведке известно местонахождение Януковича. ГУР проводит сбор информации и по другим государственным предателям, а также по военным преступникам.

Последние новости о Януковиче