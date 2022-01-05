Где смотреть онлайн-службу на Рождество: список каналов и время трансляций

На Сочельник и Рождество общественные телеканалы будут транслировать праздничные службы. Зрители 6 и 7 января смогут увидеть богослужение Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Стало известно, на каких каналах и во сколько украинцы смогут присоединиться к рождественским службам. Они будут проходить 6 и 7 января.

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Богослужения 6 января

Службы будут транслировать на UA: ПЕРШИЙ.

В 16:45 начнется трансляция Всенощного бдения в Навечерие Рождества Христова из Свято-Михайловского Златоверхого собора ПЦУ.

В 19:30 будет транслироваться Великое повечерие с литией в Навечерие Рождества Христова из Патриаршего собора Воскресения Христового УГКЦ.

Литургии 7 января

В день Рождества, 7 января, с 07:00 для зрителей телеканалов UA: ПЕРШИЙ и UA: КУЛЬТУРА начнется трансляция Рождественской утрени и Архиерейской Божественной литургии Украинской греко-католической церкви.

С 9:00 на общественном телеканале UA: ПЕРШИЙ будут транслировать Божественную литургию Православной церкви Украины.

В 9:00 – в эфире всех региональных телеканалов "Суспільного мовника" и UA: КРЫМ будут транслировать в прямом эфире Рождественскую литургию из Собора святой Троицы Православной церкви Украины города Луцка – главной церкви епархии, памятника архитектуры национального значения.

Волынский филиал "Суспільного мовника" будет вести прямую трансляцию Рождественской службы в ютубе, фейсбуке и на сайте.

Рождество и украинские традиции

Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы публикуем самое интересное постное меню к праздничному столу.

Кроме того, у нас стартовал проект "Украинское Рождество" – о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за границей и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже столетие назад.

Обратите внимание – где политики проведут праздники: смотрите видео