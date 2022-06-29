Где украинцам могут вручать повестки и что потом делать: юристы ответили на главные вопросы

В последнее время появляется много сообщений о том, что украинцы получают повестки почти повсюду: на работе, в магазинах, в очередях за бензином. Кого-то пугает спонтанность, другие не знают, как себя вести в такой ситуации.

О том, где и когда украинцам могут вручать повестки, почему это не означает призыв на службу и что делать дальше – эксклюзивно сайту 24 канала объяснили юристы.

Читайте В Минобороны ответили, сколько продлится мобилизация в Украине

Кто и где может раздавать повестки

Конечно, нужно понимать, что в условиях военного положения, войны и всеобщей мобилизации действуют другие правила. Но в любом случае украинцам следует знать о своих правах и обязанностях, чтобы не поддаваться панике и вдумчиво реагировать.

Напомним, что Владимир Зеленский 25 мая 2022 года

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", уточнила, что вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а ныне "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Как правило, вручение повестки происходит с участием сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.,

– заметила Анищенко.

Повестки украинцам могут вручать прямо на улице / Фото с фейсбука главнокомандующего ВСУ

Лидия Карплюк, адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", добавила, что жилищно-эксплуатационные организации, предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию домов, а также владельцы домов извещают о призывниках и военнообязанных.

Также они сообщают последним об их вызове в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки путем вручения повесток и обеспечивают прибытие по вызову.

То есть все должностные лица всех вышеперечисленных субъектов не только имеют право, но и обязаны вручать повестки,

– объяснила Карплюк.

Означает ли вручение повестки призыв на службу

Екатерина Анищенко подчеркнула, что сам факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.

Для того чтобы избежать этого, необходимо знать что, существуют следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных.

Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.

Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).

Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".

Она добавила, что лиц без боевого опыта на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в тот срок, который необходим для определенной военной специальности. При действии военного положения этот срок может составлять от 1 недели до 3 месяцев.

Необходимо внимательно проверить информацию в повестке / Фото zt.20minut.ua

Что нужно делать после получения повестки

Человек, получивший повестку, обязан в сроки, определенные в ней, явиться в военкомат. При этом необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, военный билет (другой военно-учетный документ), документы, относящиеся к состоянию здоровья, семейному состоянию, обучению и т.д. то есть любые документы, которые могут служить основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Итогом такого визита может быть всего лишь уточнение или выяснение учетных данных личности,

– сообщила Лидия Карплюк.

Екатерина Анищенко отметила, что после получения повестки важно не паниковать, а внимательно, прежде чем ставить свою подпись о ее получении, ознакомиться с текстом повестки с целью убедиться, правильно ли она заполнена.

В повестке должны быть указаны:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы; вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомат), призыв на военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться; название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

В случае, если вы обнаружили, что повестка не верно заполнена, не торопитесь подписывать ее. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в повестке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите обо всех недостатках и только потом ставьте свою подпись,

– отметила эксперт.

Вызвать в военкомат по телефону не могут / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Она добавила, что есть случаи, когда повестку вручили, однако вы за нее не расписывались, потому что корешок, на котором ставится ваша подпись, вам не дали. Или пришли по адресу вашего проживания, а вас не было дома, и ее получила жена, родители или вообще соседка по подъезду.

Так что же делать, идти или не идти в военкомат? В этом случае важно, чтобы повестка обязательно была вручена лично и подписана тем, кто ее получает. То есть, в случае отсутствия сообщения (повестки), обязанности явиться в военкомат не возникает. Что касается вызовов по телефону, то такой вызов законом не предусмотрен,

– заметила Анищенко.

Она также подчеркнула, что повестка должна быть вручена по месту жительства/работы или учебы тем военкоматом, в котором военнообязанный состоит на военном учете.

Такие правила действовали в мирное время, такие же правила действуют по аналогии и в военное время, ведь наши законодатели не приняли порядок вручения повесток в военное время, а тем более не уполномочили представителей военкомата вызвать резервистов (военнообязанных) звонком на мобильные номера.

Следует также знать, что вас не имеют права доставлять в военкомат силой. Если вас пытаются задержать или отвезти куда-нибудь принудительно, стоит вызвать полицию, даже если представителей военкомата уже сопровождают правоохранители,

– подчеркнула специалист.

Какое наказание

Екатерина Анищенко отметила, что за уклонение от первых упомянутых видов повесток лицо несет административную ответственность (наложение штрафа в размере от 3 400 до 5 100 гривен).

Если же лицо проигнорирует мобилизационную повестку, это может быть расценено как уголовная ответственность, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Лидия Карплюк пояснила, что в настоящее время работники органов внутренних дел (Национальной полиции) имеют право осуществлять административное задержание (до трех часов, в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток) при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.