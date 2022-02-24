Сейчас Вооруженные силы дают достойный отпор врагу, однако террористически-оккупационные войска продолжают обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в разных городах Украины.

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В связи с угрозой для гражданского населения сайт 24 канала напоминает гражданам о местоположении укрытий.

Где можно укрыться от обстрелов в разных городах Украины

Карты укрытий и объектов двойного назначения можно найти по ссылкам:

Киев

Харьков

Одесса

Львов

Днепр

Сумы

Николаев

Херсон

Запорожье

Чернигов

Черкассы

Ивано-Франковск

Луцк

Ужгород

Ровно

Хмельницкий

Полтава

Житомир

Винница

Кропивницкий

Тернополь

Черновцы

Донецкая область

Луганская область

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