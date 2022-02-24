Наразі Зброїні сили дають гідну відсіч ворогу, однак терористично-окупаційні війська продовжують обстріли об'єктів цивільної та військової інфраструктури у різних містах України.
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У зв'язку із загрозою для цивільного населення сайт 24 каналу нагадує громадянам про місцерозташування укриттів.
Де можна сховатися від обстрілів у різних містах України
Карти укриттів та об'єктів подвійного призначення можна знайти за посиланнями:
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Напад Росії на Україну: головне
- Близько 4:00 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".
- Після цього окупанти почали обстрілювати війьскові об'єкти та великих українських міст.
- Військові ППО збили кілька ракет та безпілотників над Києвом. Деякі ракети все ж таки потрапили на територію військової бази під Броварами та Васильковом.
- Крім того, під обстріл потрапили аеродроми та військові бази у багатьох містах України.
- На території Луганщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини у наступ перейшли також сухопутні війська РФ. Наразі тривають бої, однак у ДПСУ та ЗСУ ситуацію називають контрольованою.