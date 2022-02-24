Наразі Зброїні сили дають гідну відсіч ворогу, однак терористично-окупаційні війська продовжують обстріли об'єктів цивільної та військової інфраструктури у різних містах України.

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У зв'язку із загрозою для цивільного населення сайт 24 каналу нагадує громадянам про місцерозташування укриттів.

Де можна сховатися від обстрілів у різних містах України

Карти укриттів та об'єктів подвійного призначення можна знайти за посиланнями:

Київ

Харків

Одеса

Львів

Дніпро

Суми

Миколаїв

Херсон

Запоріжжя

Чернігів

Черкаси

Івано-Франківськ

Луцьк

Ужгород

Рівне

Хмельницький

Полтава

Житомир

Вінниця

Кропивницький

Тернопіль

Чернівці

Донецька область

Луганська область

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