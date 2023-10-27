ZAXID.NET рассказывает, какими бывают укрытия гражданской защиты, кто за них ответственен, можно ли прятаться от ракет в подвалах многоэтажек и как меняется карта укрытий Львова.

Обратите внимание Где расположены укрытия во Львове: карта

Какие бывают укрытия

В Украине фонд защитных сооружений состоит из трех категорий: хранилища гражданской защиты, противорадиационные укрытия и простейшие укрытия гражданской защиты для населения. Первые находятся в промышленной зоне, на предприятиях и предназначены исключительно для работников, которые выходят на работу во время угрозы обстрела. Противорадиационных укрытий во Львове по состоянию на начало февраля 2022 было только 11, преимущественно – также на предприятиях.

Часто львовяне возмущаются тем, что у их домов нет "настоящих бомбоубежищ". Они уверенно говорят о классах укрытий и перечисляют оборудование, которое у них должно быть. Подвал, по их словам, это потенциальная "братская могила".

Так можно ли прятаться в подвале

На самом деле, большинство населения должно пользоваться простейшими укрытиями гражданской защиты – это подвальные (или цокольные) помещения зданий и сооружения двойного назначения – подземные паркинги и переходы. Главный критерий – близость такого укрытия. Добежать до укрытия у человека меньше, чем через три минуты.

О том, что подвал может быть укрытием, говорится в главе 7 Кодекса гражданской защиты Украины. В таком пространстве возможно временное пребывание людей с целью снижения комбинированного поражения от опасных факторов, а также от средств поражения в особый период.

"Подвальные помещения существующих жилых домов, в том числе панельных, могут использоваться как простейшие укрытия. При этом они ставятся на соответствующий учет после комиссионного составления акта осмотра объекта", – ответили специалисты ГП "Укрбудгосэкспертиза" на запрос ZAXID.NET.

Какие критерии используются для включения подвала или подземного паркинга в перечень простейших укрытий? Соответствующий порядок утвержден Кабинетом Министров еще в марте 2017 года. Выдержку из него ZAXID.NET предоставили в отделе защиты населения и территорий управления гражданской защиты ЛГС. В нем говорится, что "при обследовании объектов рекомендовано учитывать требования по обеспечению защиты населения от таких опасных факторов чрезвычайных ситуаций":

внешнего ионизирующего излучения;

действия воздушной ударной волны при применении обычных способов поражения и побочного действия современного оружия массового поражения;

действия обычных средств поражения (стрелкового оружия, обломков ручных гранат, артиллерийских боеприпасов и авиационных бомб);

негативного влияния от других зданий, сооружений, инженерных сетей, разрушение (аварии) на которых может привести к травмированию или гибели подлежащего укрытию населения.

Защитит ли подвал в доме от пули из автомата или обломков дрона или ракеты? Да. И именно таково назначение простейшего укрытия.

Если подвальное помещение не отвечает всем требованиям, то комиссия, которая проводила проверку и в которую входят работники ГСЧС, хорошо ознакомлены с Кодексом гражданской защиты, составляет акт, в котором отмечает, что поможет сооружению соответствовать им.

"При необходимости вмешательства в несущие конструкции здания работы должны выполняться специализированными строительными организациями после разработки в установленном порядке соответствующей проектной документации", – предостерегают в "Укрстройгоспертизе".

Кто виноват и что делать

Во Львове еще перед полномасштабным вторжением России в Украину обследовали сооружения, которые могут использоваться в качестве простейших укрытий и нанесли их на онлайн-карту. После многочисленных жалоб на непригодность помещений, проверок горсовета и ГСЧС некоторые сооружения исключили из перечня, а некоторые – привели в порядок.

Но на Facebook-странице Горячей линии города даже через год и восемь месяцев после начала войны все еще попадаются жалобы на захламленные или затопленные укрытия без света, воды и туалетов. Например, в октябре жители жаловались на мусор в укрытии на улице Петлюры, в сентябре – на Кафедральной площади, в августе – на состояние укрытия на ул. Лазаренко. Летом было несколько сообщений об "атаке блох" в укрытиях на ул. Пасечной, Владимира Великого, Научной.



Один из жителей загромождал укрытие на Кафедральной площади / Фото со страницы Горячей линии Львова

В комментариях под этими сообщениями – "пылает", а ответы работников Горячей линии – разные.

"Как сообщили в Галицкой РА, подвальное помещение – самое простое укрытие, нарушитель убрал", – говорится в ответе на жалобу о подвале на площади Кафедральной, загрошивший один из жителей.

"Как сообщили в ЛКП "Хозяин", работниками ЛКП ЛОР "Профдезинсекция" проведена дезинсекция в подвальных помещениях в доме на ул. Пасечной", – это о летнем нашествии блох.

"ЛКП просит жителей привести свои подвальные помещения в надлежащее состояние и убрать проходы от складывающихся личных вещей и мусора (при заключении соглашения с ЛКП услуга по очистке подвальных помещений жителями не включена). Подвальные помещения находятся в пользовании жителей, которые должны обеспечивать их надлежащее санитарное состояние. Осветление в укрытии имеется с учетом предусмотренной нагрузки на электрическую сеть в соответствии с техническими условиями ПраТ "Львовоблэнерго", – говорится в ответе на жалобу о состоянии одного из укрытий на ул. Лазаренко.

Итак, перед тем, как сетовать на то, что городские власти не обеспечили вас "бомбоубежищем", нужно выяснить несколько вещей:

Включено ли помещение в список самых простых укрытий?

На чьем балансе он находится, в какой собственности?

Если ответственно одно из ЛКП, то обслуживание этого помещения оплачивается жителями?

На обоснованные жалобы на ЛКП реагирует Горячая линия Львова. А если помещение должно заниматься ОСМД, здесь жильцы дома сами должны справиться – объединиться и договориться.



Жители жалуются, что укрытие по ул. Лазаренко не оборудовано / Фото со страницы Горячей линии Львова

Так, подземные паркинги и подвалы монолитно-каркасных новостроек или кирпичных домов с железобетонным перекрытием имеют гораздо более надежную конструкцию, чем советские панельные дома. Но большая часть львовян живет именно в последних, поэтому они должны решать – максимально позаботиться об укрытиях в своем подвале и попытаться обезопаситься от возможных обломков и на случай обвала конструкций, или рисковать жизнью в доме.

"Нечеловеческие условия"

Многие претензии горожане высказывают по несоответствию укрытий нормам. Они напоминают, что в постройке гражданской защиты должны быть вентиляция, свет, вода, туалет, аптечка, запас пищи длительного хранения, связь, по меньшей мере, два выхода.

Последнее – действительно самое важное. Если в случае прямого попадания ракеты в здание его перекрытия обвалятся, то дополнительные выходы помогут быстрее эвакуироваться. Во Львове по два выхода имеют около 70% простейших укрытий, по данным управления гражданской защиты ЛГС. У некоторых жители ищут возможности самостоятельно обустроить второй выход – где-то убрать настроенные соседями перегородки, где-то используют окно. Только "в случае планирования укрытия в сооружении двойного назначения или простейшем укрытии вместимостью менее 20 человек в нем допускается наличие одного входа", говорят документы.



Жители установили в подвале скамейки, а в качестве второго выхода имеют окно / Фото со страницы Горячей линии Львова

Если жители обвиняют местные власти в том, что в укрытии нет туалета, то законодательство предусматривает следующий вариант: "при отсутствии в объектах водоснабжения и канализации они должны иметь отдельные помещения для установки выносных баков для нечистот". То есть два ведра, несколько фонариков и емкости с чистой водой в самом простом укрытии делают его пригодным для использования.

А если радиационная угроза? На такой случай тоже не обязательно строить специальное укрытие с нуля.

"Необходимые защитные свойства обеспечивают объекты со стенами 2-2,5 кирпича толщиной или из цельных железобетонных конструкций (блоков, панелей) толщиной от 56 см. Соответствующие защитные свойства также обеспечивают слой грунта толщиной 67-78 см. Возможно увеличение защитных свойств путем обложение их мешками с грунтом (песком), насыпание земляного обвалования", – говорят нормативные акты.

О чем жители могут забывать, но не стоит: в самом простом укрытии должны быть штыковые лопаты, ломы, топоры, пилы-ножовки. Это нужно на случай прямого попадания и обрушения конструкций дома. Обязательно в укрытии должно быть и несколько огнетушителей.

И о емкости. Если вам кажется, что в укрытии тесно, то емкость простейших укрытий высчитывается из расчета 0,6 м2 площади основных помещений на одного человека. По возможности размещения двухъярусных нар площадь может быть уменьшена до 0,5 м2 на одного человека, при трехъярусном – до 0,4 м2. Война еще ни для кого не была удобной.

Что делает город

В декабре 2022 года во Львове была принята программа, в которой говорится о восстановлении укрытий гражданской защиты советского периода. Большинство из них расположено в центральных районах Львова. Согласно программе, во Львове должны восстановить и обустроить 10 заброшенных укрытий. В сентябре во Львове уже возобновили укрытие на Святоюрской горе возле Цирка, что может вместить до 300 человек. В ноябре откроют укрытие по ул. Наклонный, где сможет поместиться 200 человек.

Также в этом году город планирует отремонтировать укрытие на ул. Телиги, ул. Шевченко и ул. Солодовой. В горсовете говорят, что дальнейшие темпы восстановления укрытий будут зависеть от того, будут ли в бюджете города реальные деньги.

Кроме того, на обустройство укрытий во львовских школах потратили 10 млн грн. Учащиеся всех 127 заведений общего среднего образования обучаются в безопасных условиях.



Укрытие в одной из школ Львова / Фото НУШ

Закрывать ли двери в укрытие

Еще один вопрос, за который едва не дерутся в соцсетях, касается "режима работы" укрытия: должна ли дверь быть открытой круглосуточно, или кто-то должен открывать ее только во время тревоги.

В июле, после ракетной атаки россиян во Львов, когда пострадали жильцы многоквартирного жилого дома по ул. Стрыйской, городская комиссия ТЭБ и ЧС запретила закрывать двери в укрытие, чтобы жители имели круглосуточный доступ к ним. До этого при входе в укрытие была контактная информация человека, у которой хранятся ключи от укрытия, и иногда жители жаловались, что контакты недействительны, указанный человек уехал или просто не хочет прийти и открыть дверь. Несмотря на городское распоряжение, сейчас можно увидеть, что укрытия все же закрывают, чтобы там не сорили или что-нибудь украли.

В сентябре в восстановленном укрытии возле Цирка горсовет установил автоматические двери в открывающиеся хранилище, как только включается сигнал воздушной тревоги. Но глобально эти проблемы не решает.

Львовский айтишник и оисследовательских подземелий Андрей Рыштун в своем блоге публикует фото заброшенных сооружений гражданской защиты, побуждая городские власти вспомнить о них и восстановить. Также он предлагает разрешение спора о двери в укрытие.

"В городе есть огромное количество экипажей Государственной службы охраны – на каждый квадратный километр по машине. Вызовов обычно мало, и они особенно не имеют работы. Можно поставить на дверь в укрытие их датчики – если таковой срабатывает во время воздушной тревоги, то все понятно. Если спокойно, но датчик сработал, то через 5 минут можно проверить, что происходит. Любители выпить алкоголя в укрытии скоро поймут, что не удастся", – считает Андрей Рыштун.

Об ответственности

Под сообщениями о укрытиях на Горячей линии города чаще всего львовяне делятся на три лагеря: те, кто спрашивает "За что мы платим коммунальщикам?", те, кто объединяется с соседями и обустраивает условия для комфортного пребывания в укрытии, и те, кто нигде не прячется, "потому что это еще более опасно".

"С началом полномасштабной войны работники ЛКП вычистили подвал (скорее даже бомбоубежище, потому что оно было построено именно с такой целью в "сталинках"). И через некоторое время жители снова его захламили, залили, свет исчез. Зайти страшно", – комментирует один из сообщений на Facebook-странице Горячей линии пользователь Людмила Лабазевич.

"В нашем ОСМД есть туалет в укрытии, да и многих домах ОСМД также есть светильники и т.д. За столько времени изрядно приготовили свое укрытие", – комментирует одно из сообщений на Горячей линии пользователь Тарас Колодий.



Жители подготовили свое укрытие к использованию / Фото со страницы Горячей линии Львова

Итак, как бы тяжело и страшно это ни было, но ответственность за свою жизнь и жизнь наших детей мы должны брать в первую очередь на себя. А это значит сделать выбор, остаться ли в квартире на последнем этаже, потому что укрытие в доме не "лакшери", пригласить ли эксперта для обследования, когда нет доверия к ЛГС и ГСЧС, или создать в укрытии желаемые условия самостоятельно, или найти виновного в нарушениях и добиться исправления ситуации или контролировать действия власти. И именно это, кстати, отличает демократическое гражданское общество, которым мы являемся, от "совкового".