Сейсмолог отмечает, что угроза повторения мощных землетрясений в Украине вполне возможна. Он назвал самый опасный регион нашей страны.

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Недавнее землетрясение

Недавно жители Одесской области отмечали о качании люстр и дребезжание мелких предметов на полках сервантов от землетрясения. Местные власти уверяют, что из-за подземных толчков ни разрушений сооружений, ни травмирования людей не было зафиксировано.

Сейсмолог Александр Кендзера отмечает, что землетрясение произошло в Румынии, в зоне Вранча, но опасности для Украины на этот раз оно не представляло.

"Землетрясение произошло на глубине в 135 километров, где находится его очаг. Поэтому оно ощущается на поверхности на очень большой площади, в том числе, и в юго-западных областях Украины и в Приднестровье. Землетрясение больше всего почувствовали жители Румынии, Молдовы, а в Украине подземные толчки зафиксированы в юго-западной части Одесской области. Там он был слабеньким – не более 2-3 баллов", – рассказывает Александр Кендзера.

Он добавляет, что такое землетрясение не имеет силы вызвать серьезных разрушений зданий или нанести другой вред, только напугать людей.

"Для Украины это землетрясение никакого вреда не принесло. Просто оно произошло и не более того. Его магнитуда в Румынии оценивается от 5,2 до 5,6, а до юго-запада Одесской области дошли только его меньшие толчки интенсивностью в 2-3 балла", – объясняет сейсмолог.

Угроза от землетрясений остается

Сейсмолог отмечает, что угроза повторения мощных землетрясений в Украине вполне возможна.

Имея по соседству зону Вранча, к возникновению землетрясений нужно быть готовыми. Помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов. Аналогичные встряски могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области,

– рассказывает эксперт.

"Спрогнозировать землетрясение невозможно"

Специалист добавляет, чтобы избежать негативных последствий от землетрясений, нужно строить в опасных регионах именно сейсмостойкие дома. А при проектировании и строительстве обязательно ориентироваться на документацию по сейсмическому районированию.

"Понимаете, спрогнозировать землетрясение невозможно. А то, что оно может произойти – так, конечно, может. Но точной даты и какой будет его величина, пока никто в мире не спрогнозировал, и не спрогнозирует. Это не даст никакого результата. Представим мэра города: ему сообщили, что будет землетрясение в 7 баллов, завтра в 5 часов утра. Что ему делать? Конечно же можно эвакуировать весь город, но тогда это будет больше похоже на ложное минирование – произойдет или не произойдет", – отмечает Александр Кендзера.

Он подчеркивает, что именно поэтому такой прогноз не имеет никакого смысла, поскольку мэр не сможет принять правильного решения.

"Совсем другое дело, если мэр будет четко знать, что в его городе теоретически может произойти землетрясение в 7 баллов. И будет контролировать, чтобы все дома строились исключительно сейсмостойкими. Тогда город сможет спокойно встретить землетрясение в 5 или 7 баллов. Без паники и разрушений. Именно на это нужно ориентироваться, особенно в опасных регионах, где такие землетрясения могут возникать", – заключает Александр Кендзера.