Сейсмолог зазначає, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива. Він назвав найнебезпечніший регіон нашої країни.

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Нещодавній землетрус

Нещодавно жителі Одещини зазначали про гойдання люстр та брязкотіння дрібних предметів на полицях сервантів від землетрусу. Місцева влада запевняє, що через підземні поштовхи ані руйнувань споруд, ані травмувань людей не було зафіксовано.

Сейсмолог Олександр Кендзера зазначає, що землетрус стався у Румунії, у зоні Вранча, але небезпеки для України цього разу він не становив.

"Землетрус відбувся на глибині у 135 кілометрів, де знаходиться його вогнище. Через це він відчувається на поверхні на дуже великій площі, в тому числі, і у південно-західних областях України та у Придністров’ї. Землетрус найбільше відчули мешканці Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовані у південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким – не більше 2-3 балів", – розповідає Олександр Кендзера.

Він додає, що такий землетрус не має сили спричинити серйозних руйнувань будівель чи завдати іншої шкоди, лише налякати людей.

"Для України цей землетрус ніякої шкоди не приніс. Просто він стався і не більше того. Його магнітуда у Румунії оцінюється від 5,2 до 5,6, а до південного-заходу Одеської області дійшли лише його менші поштовхи інтенсивністю у 2-3 бали", – пояснює сейсмолог.

Загроза від землетрусів залишається

Сейсмолог зазначає, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива.

Маючи по сусідству зону Вранча, до виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти у цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області,

– розповідає експерт.

"Спрогнозувати землетрус неможливо"

Фахівець додає, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, потрібно будувати у небезпечних регіонах саме сейсмостійкі будинки. А при проєктуванні та будівництві обов’язково орієнтуватися на документацію з сейсмічного районування.

"Розумієте, спрогнозувати землетрус неможливо. А те, що він може статися – так, звісно, може. Але точної дати і якою буде його величина, поки що ніхто у світі не спрогнозував, та й не спрогнозує. Це не дасть ніякого результату. Уявімо мера міста: йому повідомили, що буде землетрус у 7 балів, завтра о 5 годині ранку. Що йому робити? Звісно ж можна евакуювати все місто, але тоді це буде більше схоже на хибне мінування – станеться або ж не станеться", – зазначає Олександр Кендзера.

Він підкреслює, що саме тому такий прогноз немає ніякого сенсу, оскільки мер не зможе прийняти правильного рішення.

"Зовсім інша справа, якщо мер буде чітко знати, що у його місті теоретично може статися землетрус у 7 балів. І буде контролювати, щоб усі будинки будувалися виключно сейсмостійкими. Тоді місто зможе спокійно зустріти землетрус у 5 чи 7 балів. Без паніки та руйнувань. Саме на це потрібно орієнтуватися, особливо у небезпечних регіонах, де такі землетруси можуть виникати", – підсумовує Олександр Кендзера.