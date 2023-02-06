Наибольшее сейсмическое влияние может оказаться на юго-западе Одесской области. Об этом рассказал сейсмолог Александр Кендзера.

Кстати говоря Землетрясения были и будут, – сейсмолог НАН рассказал, как "турецкая стихия" грозит Украине

Какими могут быть землетрясения в Украине

Кендзера отметил, согласно картам сейсмической опасности Украины, на юго-западе Одесской области сейсмические влияния могут быть наибольшими. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале.

Поэтому специалист посоветовал учитывать в Одессе и других регионах параметры сейсмической опасности, где уже построен объект, или планируют строительство. Однако сейсмолог отметил, что катастрофические последствия можно предотвратить.

Нужно правильно проектировать дома

Кендзера отметил, что землетрясения, происходящие в определенных зонах, проявляются на конкретной площадке одинаково. То есть когда есть информация, как будет колебаться площадка, нужно спроектировать дом, где не будут возникать волны, резонирующие с этими волнами от очагов землетрясений.

В таком случае землетрясения будут, но ничего не будет разрушаться,

– объяснил специалист.

Он также отметил, что в Турции знали, какие могут быть землетрясения, но не провели достаточно работы, чтобы убедиться, что дома будут сейсмостойкими.