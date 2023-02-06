Найбільші сейсмічні впливи можуть бути на південному заході Одеської області. Про це розповів сейсмолог Олександр Кендзера.

До речі Землетруси були й будуть, – сейсмолог НАН розповів, як "турецька стихія" загрожує Україні

Якими можуть бути землетруси в Україні

Кендзера зазначив, згідно з картами сейсмічної небезпеки України, на південному заході Одеської області сейсмічні впливи можуть бути найбільшими. Вони можуть досягати 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Тому фахівець порадив враховувати в Одесі та в інших регіонах параметри сейсмічної небезпеки, де вже побудований об'єкт, або планують будівництво. Однак сейсмолог зазначив, що катастрофічним наслідкам можливо запобігти.

Потрібно правильно проєктувати будинки

Кендзера зауважив, землетруси, які відбуваються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці однаково. Тобто, коли є інформація, як буде коливатися площадка, потрібно спроєктувати будинок, де не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів.

У такому випадку землетруси будуть, але нічого не руйнуватиметься,

– пояснив спеціаліст.

Він також зауважив, в Туреччині знали, які можуть бути землетруси, але не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.