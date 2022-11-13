Об этом сообщили в национальной энергетической компании УкрЭнерго. Отмечают, что отключения будут действовать с 00:00 до 24:00.
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Перебои со светом будут в следующих областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Донецкой.
Следует экономить электроэнергию
В Укрэнерго подчеркнули, что до сих пор ликвидируют последствия повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Это нужно, чтобы у всех украинцев было светло.
Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления, – рассказали энергетики.
Как пользоваться электрическими приборами в условиях дефицита электроэнергии / Инфографика 24 канала
Обратите внимание – что будет с электроэнергией зимой: смотрите видео
Отключение света в Украине: последние новости
- От проблем с электроэнергией страдают рестораторы. В частности, после массированной ракетной атаки 10 октября, выручка упала на 22% против аналогичного дня неделей ранее.
- Враг полностью уничтожил энергосистему Херсона. Неизвестно, когда удастся восстановить электроэнергию.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сарахун рассказал, что дефицит электроэнергии зимой вырастет. Киевляне будут оставаться без света по 10 – 12 часов.