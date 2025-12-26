Где в Украине не будет комендантского часа на Новый год: единственный регион
- Закарпатская область – единственный регион Украины, где нет комендантского часа с начала полномасштабного вторжения России.
- Запрет на использование пиротехники остается в силе по всей стране, включая Закарпатье.
Об этом рассказывает 24 Канал. Объекты туристической инфраструктуры Закарпатья платят налоги в местный бюджет, что поддерживает не только локальную экономику, но и армию.
Почему в Закарпатской области нет комендантского часа?
На Закарпатье не было комендантского часа с начала полномасштабного вторжения России. Бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Микитась объяснял, что после изучения ситуации в регионе все указывало на то, что ограничения не нужны. Впрочем, сначала в области таки была ограничена работа ресторанов, однако впоследствии ее отменили.
В этом регионе можно встретить праздник без комендантского часа, однако его отсутствие не означает "зеленого света" для громкого празднования. Запрет на использование пиротехники остается в силе по всей стране без исключений.
Будет ли комендантский час в других регионах Украины?
В остальных регионах на Новый год на Новый год не планируют отменять комендантский час из-за угрозы российских атак.
В центральных и западных областях комендантский час действует с 00:00 до 05:00, тогда как в южных и восточных областях может начинаться раньше, в зависимости от близости к фронту.