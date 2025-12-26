Про це розповідає 24 Канал. Об'єкти туристичної інфраструктури Закарпаття сплачують податки до місцевого бюджету, що підтримує не тільки локальну економіку, але й армію.

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Чому в Закарпатській області немає комендантської години?

На Закарпатті не було комендантської години від початку повномасштабного вторгнення Росії. Колишній глава Закарпатської ОВА Віктор Микита пояснював, що після вивчення ситуації в регіоні все вказувало на те, що обмеження не потрібні. Утім, спершу в області таки було обмежено роботу ресторанів, однак згодом її скасували.

У цьому регіоні можна зустріти свято без комендантської години, проте її відсутність не означає "зеленого світла" для гучного святкування. Заборона на використання піротехніки залишається чинною по всій країні без винятків.

Чи буде комендантська година в інших регіонах України?