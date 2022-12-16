Заместитель председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин решил проверить, действительно ли одиозный политик находится на передовой.

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Где же воюет Добкин

Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали. Об этом я узнал из ответов на депутатские обращения. Где же свои подвиги совершает ценитель всего русского?

– отметил Юрчишин.

В сети он опубликовал ответ на свое обращение к Добкину.



Ответ Минобороны / Фото Юрчишина



Ответ СБУ / Фото Юрчишина

Ранее бывший народный депутат Андрей Лозовой заявил, что Добкин пошел служить в армию "далеко не вчера" и что якобы с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину помогал военным, защищавшим Харьков.

Добкина посвятили в дьяконы УПЦ МП

Весной бывшего народного депутата Михаила Добкина посвятили в сан диакона УПЦ МП. Обряд посвящения состоялся 7 апреля. Его провели в Благовещенском соборе Харькова.

В этом сане человек является служителем в церкви, который помогает священнику во время службы.

Если есть необходимость, то по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, Вечернюю, Утреню. Разрешено преподавать в воскресной школе.