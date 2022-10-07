Марафон по "переобуванию"

Очень не хотелось бы видеть этих людей в политике после войны. А ведь они полезут. Какой-нибудь Купянск охотно выберет себе Добкина в качестве депутата.

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Именно поэтому сейчас в армию якобы ломанулись эти бывшие Ляшки – Добкины. У нас уже Вилкул патриот, что там Труханов?

Судью за российский паспорт сняли (но это еще не точно), а когда мэров начнут за это снимать?

Украинские избиратели очень быстро забывают скандальные страницы из биографии своих "любимцев" / Фото с фейсбука Анатолия Штефана

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Опасность украинских граблей

Уже вижу какую-то облегченную версию ОПЗЖ, в первые годы умеренную и осторожную, но с критикой всего. А дальше – чем дальше от войны, тем больше борзая и в конце концов пророссийская.

И дебилы найдутся! За гречку, из-за обещаний быстро отстроить и просто потому, что вспомнят рожу с плакатов. Гоните сс*ными тряпками этих бывших регов, которые теперь ходят в украинском пикселе. Эти просто не засс*ли, как Царев, не успели убежать, но так и не дождались репрессий. А теперь будут "рисовать" из себя патриотов.

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