Марафон з "перевзування"

Дуже не хотілось би бачити цих людей в політиці після війни. А вони ж полізуть. Якийсь там Куп'янськ залюбки обере собі Добкіна за депутата.

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Саме тому зараз до армії начебто ломанулись оці колишні Ляшки – Добкіни. У нас уже Вілкул патріот, що там Труханов?

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Українські виборці дуже швидко забувають скандальні сторінки з біографії своїх "улюбленців" / Фото з фейсбуку Анатолія Штефана

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Небезпека українських граблів

Вже просто бачу якусь полегшену версію ОПЗЖ, в перші роки помірковану і обережну, але з критикою всього. А далі – чим далі від війни, тим більш борзу та зрештою проросійську.

І дебіли знайдуться! За гречку, через обіцянки швидко відбудувати і просто, бо згадають пику з плакатів. Женіть сц*ними ганчірками цих колишніх ригів, які тепер ходять в українському пікселі. Ці просто не засц*ли, як Царьов, чи не встигли втекти, але так і не дочекались репресій. А зараз будуть "малювати" з себе патріотів.

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