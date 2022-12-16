Заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин вирішив перевірити, чи дійсно одіозний політик перебуває на передовій.

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Де ж воює Добкін

Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення. Де ж свої подвиги здійснює поціновувач усього російського?

– зазначив Юрчишин.

У мережі він опублікував відповідь на своє звернення щодо Добкіна.



Відповідь Міноборони / Фото Юрчишина



Відповідь СБУ / Фото Юрчишина

Раніше колишній народний депутат Андрій Лозовий заявив, що Добкін пішов служити до війська "далеко не вчора" і що той нібито від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну допомагав військовим, які боронили Харків.

Добкіна посвятили в диякони УПЦ МП

Навесні колишнього народного депутата Михайла Добкіна посвятили у сан диякона УПЦ МП. Обряд посвяти відбувся 7 квітня. Його провели в Благовіщенському соборі Харкова.

У цьому сані людина є служителем у церкві, що допомагає священникові під час відправи.

Якщо є потреба, то з виправданих причин у канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Дозволено викладати в недільній школі.