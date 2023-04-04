Недавно сеть всколыхнули, рассмешили и возмутили фотографии из жилья скандального наместника Лавры Паши "Мерседеса". Однако важно также знать историю одного из домов монаха. Если коротко: построил митрополит особняк на костях семьи, у которой незаконно отнял землю.

Смотрите также Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Если ты наместник Лавры, тебе "разрешено все"

Начинается эта история в 1913 году. Именно с того времени в Киеве по улице Землянской, 10 жила семья Береговенков. Уже в 1941 году Вторая мировая война пришла на земли, находившиеся под контролем Советского Союза с начала его основания.

Тогда во время бомбежек фашистами столицы Украины этот дом был разрушен. Как известно, погибли трое членов семьи: две девочки и дама пожилого возраста. СМИ пишут, что похоронили их во время войны там же – на родном дворе.

Единственным, кто выжил, кого солдаты достали из-под обломков, был Витя. Через годы вместе с мамой он снова отстроил дом. После смерти всех родных (последней 1987 умерла мама) Виктор стал единственным наследником и владельцем всего домовладения, что подтверждается решением суда от 21 ноября 1987 года и свидетельством о праве на наследство,

– пишут журналисты.

В конце 90-х, когда началась волна приватизации, Виктор Береговенко обратился в Печерскую госадминистрацию, чтобы приватизировать земельный участок. Однако столкнулся он с "бюрократией" – чиновники гоняли мужчину по кругу, пока в октябре 2000 года дом не подожгли неизвестные. От имения остался только фундамент.



Где расположен участок, который отжал Паша "Мерседес" / Скриншот с карт

Всего-навсего через год после пожара Виктор узнал, что Киевсовет отдал его участок во владение двум "святым отцам". Ими выявили, как можно догадаться, наместник Киево-Печерской лавры (тогда епископ) Павел и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Важно добавить, что решение Киевсовета датировано тем же днем, когда нотариус выдал Виктору Береговенко свидетельство о праве на наследство. За ним мужчине принадлежало все домовладение, однако за него нужно было еще побороться.

Этот процесс продолжался при участии судов разных рангов и полиции вплоть до 2007 года. Добиться справедливости Береговенко не удалось, ведь на стороне "монахов" были как чиновники, так и судьи с полицией. К тому же, уже в 2008 году Паша "Мерседес" стал депутатом Киевсовета от "Партии регионов" Виктора Януковича.

Читайте также Паша "Мерседес" в прошлом, теперь – Паша "Браслет": забавные мемы на арест митрополита УПЦ МП

Стоимость владений Паши "Мерседеса"

Согласно данным Реестра прав собственности на недвижимое имущество, дом по улице Землянской, 10а по состоянию на 2023 год принадлежит непосредственно митрополиту Павлу. Кстати, в паспорте он записан как Петр Дмитриевич Лебедь.

Площадь скромного поместья составляет 545 квадратных метров, а жилая – 104.

Стоимость земли в этом элитном районе составляет более ста тысяч долларов за одну сотку; участок митрополита – 10 соток, поэтому его цена – не менее миллиона.

Также у Паши "Мерседес" есть дома, которые расположены в селе Вороньков Бориспольского района. Один из них – огромный имущественный комплекс на улице Украинской, второй – на улице Молодежной. Собственно, именно здесь по решению суда и должен быть под домашним арестом митрополит.

Роскошные владения митрополита Павла: просматривайте материалы из статьи OBOZREVATEL