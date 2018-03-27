Где больше всего хотят работать украинцы: обнародовали интересный рейтинг

Среди совершеннолетних жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка, которые в течение последних пяти лет работали в Польше, более половины ездили туда на работу до трех раз. Переехать на постоянное место жительства в эту страну готовы лишь 11% опрошенных.

Такие данные обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

"74% опрошенных заявили, что не планируют переезжать в Польшу на постоянное место жительства в ближайшие несколько лет. 11% отметили, что имеют подобные планы. Опять же больше всего их среди тех, кто был в Польше много раз", – говорится в сообщении .

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Согласно данным опроса 77% украинцев заявили, что выполняли в Польше преимущественно физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и только 1% работали на руководящих должностях.

Мужчины почти в абсолютном большинстве занимались физическим трудом (89%), а только 6% работали в сфере услуг. Среди женщин 63% занимались физической работой, а в сфере услуг работали – 28%. Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты находили работу в сфере услуг или занимались интеллектуальным трудом.

Среди стран, в которых больше всего хотели бы работать работники 30% выбрали Польшу, 27% - Германию, 22% – США, 20% – Скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), 18% – Чехию, 13% – Великобританию, 12% – Канаду, по 7% – Нидерланды и Бельгию,

– отмечают социологи.

Половина опрошенных назвали главной причиной выбор Польши как места трудоустройства географическую близость. Также среди причин отметили, что мотивом выбора был выше размер заработной платы, низкий языковой барьер, наличие членов семьи или знакомых, которые уже есть в Польше.

Кроме этого, две трети опрошенных считают, что введение безвизового режима с Евросоюзом облегчило параметры работы и трудоустройство за рубежом для украинцев.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, как остановить трудовую миграцию из Украины.