Де найбільше хочуть працювати українці: оприлюднили цікавий рейтинг

Серед повнолітніх мешканців Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька, які протягом останніх п’яти років працювали у Польщі, більше половини їздили туди на роботу до трьох разів. Переїхати на постійне місце проживання у цю країну готові лише 11% опитаних.

Такі дані оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

"74% опитаних заявили, що не планують переїжджати до Польщі на постійне місце проживання у найближчі кілька років. 11% зазначили, що мають подібні плани. Знову ж таки найбільше їх серед тих, хто був у Польщі багато разів", – йдеться у повідомленні.

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Згідно із даними опитування 77% українців заявили, що виконували у Польщі переважно фізичну роботу, 16% – працювали у сфері послуг, 3% – мали працю, пов’язану з інтелектуальною діяльністю, і лише 1% працювали на керівних посадах.

Чоловіки майже в абсолютній більшості займалися фізичною працею (89%), а лише 6% працювали у сфері послуг. Серед жінок 63% займалися фізичною роботою, а у сфері послуг працювали – 28%. Чим вищий рівень освіти, тим частіше респонденти знаходили роботу у сфері послуг або ж займалися інтелектуальною працею.

Серед країн, у яких найбільше хотіли б працювати заробітчани 30% обрали Польщу, 27% – Німеччину, 22% – Сполучені Штати Америки, 20% – Скандинавські країни (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія), 18% – Чехію, 13% – Велику Британію, 12% – Канаду, по 7% – Нідерланди та Бельгію,

– зазначають соціологи.

Половина опитаних назвали головною причиною вибору Польщі як місця працевлаштування географічну близькість. Також серед причин зазначили, що мотивом вибору був вищий розмір заробітної плати, низький мовний бар’єр, наявність членів родини або знайомих, які вже є у Польщі.

Окрім цього, дві третини опитаних вважають, що запровадження безвізового режиму з Євросоюзом полегшило можливості пошуку роботи та працевлаштування за кордоном для українців.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, як зупинити трудову міграцію з України.