Гройсман пояснив, як зупинити трудову міграцію з України

Прем'єр розповів про те, які пріоритети ставить для себе уряд, щоб українцям не хотілося їхати з країни на заробітки.

Сьогодні в Україні гостро стоїть питання трудової міграції, і серед її причин називають рівень безробіття в країні і низьку зарплату. Так, у великих містах України 90% безробітних – з вищою освітою, а за кордоном заробляють від 5 до 8 мільйонів українців, пише видання "Сьогодні".

Як уряд збирається вирішувати проблему трудової міграції українців – в прямому ефірі інформаційної програми "Сьогодні" з Оленою Кот на телеканалі "Україна" розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Що людям потрібно: нормальна робота, нормальна освіта, нормальна медицина і безпека. Ми, як уряд, виставляємо для себе ці пріоритети, як порядок денний для роботи. Змінити все за один день дуже важко. Я б хотів домогтися високої зарплати в Україні, доступності якісної освіти, особливо для робітничих професій. У нас парадоксальна ситуація – люди з вищою освітою не можуть знайти для себе роботу, в той час як кваліфіковані робітничі кадри настільки затребувані [в країні]. Ви зустрінетеся з бізнесом – бізнес скаже вам, що у них є на сьогодні брак кваліфікованих кадрів. Але скільки можна було тримати людей на мінімальну зарплату в 1400 грн? Це було просто нереально", – заявив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр також розповів, якою має бути мінімальна зарплата в Україні, щоб люди не хотіли їхати закордон.

"Середня зарплата в Україні, на мій погляд, вже при цьому курсі нацвалюти повинна вже до кінця цього року становити 10 тисяч гривень. Я вважаю, що це – реальний показник, який може створювати відповідну конкурентність ... Зарплата має ключове значення. Ми не підняли мінімальну зарплату і відразу оголосили, що це – прорив. Ні, ми почали це робити: 1450 грн була мінімальна зарплата, зараз – 3723 грн, а пройшло приблизно півтора року, і ми йтимемо далі. Ми будемо створювати умови для того, щоб економіка належним чином працювала і людина отримувала гідну зарплату за свою працю", – заявив Володимир Гройсман.

Коментуючи твердження про те, що зростання зарплат в Україні сьогодні впливає на інфляцію, Володимир Гройсман зазначив:

"Насправді, інфляційні процеси – це комплексна проблема, і це не тільки проблема підвищення зарплат. Я вважаю, що на інфляцію мінімально вплинуло підвищення мінімальної зарплати вдвічі ... Але, якщо ми подивимося статистичні дані, то реальна зарплата зросла на 19%, номінальна – на 37%. Але і цього недостатньо".

Прем'єр-міністр розповів, що довести мінімальну зарплату в Україні до 10 тисяч гривень цього року не вийде – за словами Володимира Гройсмана, "український бізнес, особливо малий і середній, повинен мати можливість виплачувати такі зарплати".

"Я дуже зацікавлений в тому, щоб люди жили краще, але я – реаліст, я не той, хто може розповісти, що завтра буде краще. Популістів люди бачили в своєму житті вже дуже багато – коли обіцяли все і всім, але ніколи не робили. Подивіться на дороги, які завжди обіцяли робити і не робили – а я обіцяв і ми робимо це. Подивіться на зарплати, на пенсії – це не те, що я хотів би, але я точно задаю напрям, куди ми йдемо. І я впевнений, що через кілька років наша економіка буде сильнішою, а українці будуть відчувати впевненість в завтрашньому дні", – відзначив Володимир Гройсман.

Раніше ми писали про те, з якими проблемами стикаються українські заробітчани за кордоном. Як виявилося, українці виїжджають з країни в пошуках високих доходів, але знаходять соціальну незахищеність, безправ'я і навіть побої – і повертаються на Батьківщину.

Нагадаємо, в українському Мін'юсті закликають українців не вірити оголошенням, де за роботу кур'єром в Росії пропонують велику зарплату – українці вимушено стають наркокур'єрами в Росії.