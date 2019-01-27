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      Где было горячее всего на Донбассе с начала суток

      26 Читати новину українською
      Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь среди украинских военных нет
      Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь среди украинских военных нет / centre.today

      Пророссийские боевики открыли огонь в зоне проведения операции Объединенных сил. Произошло это в воскресенье, 27 января. Потерь среди украинских военных нет.

      Министерство обороны Украины сообщило, что пророссийские боевики обстреливали украинские позиции с помощью автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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      Боевики открыли огонь вблизи городов Голубовское и Новотошковское. По состоянию на 12:00 потерь в рядах Объединенных сил нет, а ситуация на линии соприкосновения полностью контролируема украинскими военными, сказали в ведомстве.

      Війна на Донбасі Проросійські бойовики
      Ситуация на востоке Украины по состоянию на 27 января 2019 год

      https://youtu.be/_mjLBXY9eAM

      В течение суток 26 января пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом российские оккупационные войска применяли запрещенное вооружение, однако понесли потери. Так, украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще четыре получили ранения. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Боевики обстреливали украинские позиции в районе села Водяное, поселка Широкине, Невельское и Невоселовка Вторая.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Война Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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