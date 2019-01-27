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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Де найгарячіше було на Донбасі від початку доби

      95 Читать новость на русском
      Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, втрат серед українських військових немає
      Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, втрат серед українських військових немає / centre.today

      Проросійські бойовики відкрили вогонь у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Сталося це у неділю, 27 січня. Втрат серед українських військових немає.

      Міністерство оборони України повідомило, що проросійські бойовики обстрілювали українські позиції за допомогою автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. 

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      Бойовики відкрили вогонь поблизу міст Голубівське та Новотошківське. Станом на 12:00 втрат у лавах Об’єднаних силах немає, а ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими, сказали у відомстві. 

      Війна на Донбасі Проросійські бойовики
      Ситуація на сході України станом на 27 січня 2019 рік

      https://youtu.be/_mjLBXY9eAM

      Впродовж доби 26 січня проросійські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. При цьому російські окупаційні війська застосовували заборонене озброєння, однак зазнали втрат.  Так, українські військові ліквідували двох бойовиків, ще чотири отримали поранення. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели обстріли із гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Бойовики обстрілювали українські позиції в районі села Водяне, селища Широкине, Невельське та Невоселівка Друга.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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