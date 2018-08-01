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Где было горячее всего на Донбассе за прошедшие сутки

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Ситуация на Донбассе за сутки 31 июля: 36 обстрелов со стороны боевиков, 1 воина ВСУ ранели, 6 оккупантов погибли
Ситуация на Донбассе за сутки 31 июля: 36 обстрелов со стороны боевиков, 1 воина ВСУ ранели, 6 оккупантов погибли / Соцсети

За прошедшие сутки, 31 июля, ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, правда боевики аж 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, однако тяжелое вооружение не применяли.

Об этом говорится в традиционном отчете Операции Объединенных сил.

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По словам украинских военных, оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а больше всего от обстрелов пострадали районы Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловка, Опытное, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

"За прошедшие сутки во время боевых действий одного военнослужащего Объединенных сил были ранили. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро ранены", – добавляют в штабе.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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