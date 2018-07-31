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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В оккупированный Донецк заехали российские военные: детали

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На востоке не утихают обстрелы, боевики уже несколько дней обстреливают Марьинку. Трое военных накануне получили ранения. Российские наемники 40 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных Сил. Стреляют прицельно и мощно, как только заходит солнце. По данным нашей разведки, у них в оккупированном Донецке состоялась ротация, и к местным боевикам пришло существенное подкрепление из России.

С наблюдательного поста на терриконе открывается вид – Петровский район Донецка. Кажется, что вот он, рукой подать и нет никаких преград. Однако в обычных домах по всему периметру вдоль Марьинки засели боевики.

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Боевики сидят в заброшенных домах местных жителей и бывшем конезаводе. Когда-то мирное предприятие, теперь превратилось в укрепление российских наемников. Расстояние до врагов иногда менее 100 метров, поэтому боевики нередко кричат ​​разную чушь в сторону украинских солдат. Угрозы "вырезать" обычно выкрикивают те, кто приехал с Кавказа.

"Со стороны противника состоялась ротация и зашли новые силы, они смешанные. Там есть представители разных национальностей, в том числе и кавказские, и с сибирские", – отметил пресс-офицер 28-й бригады ВСУ Олег Сидоренко.

Они провоцируют украинских военных последние несколько дней, и не только словами. Как только наступают сумерки, со стороны врага открывается плотный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Наши бойцы отвечают только при крайней необходимости. А словесных угроз со стороны боевиков не боятся и имеют, что противопоставить.

В случае приказа, украинские воины готовы доказать непрошеным гостям из российских глубинок чья это на самом деле земля.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе НАТО Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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