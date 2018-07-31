До окупованого Донецька заїхали російські військові: деталі

На сході не вщухають обстріли, бойовики вже декілька днів обстрілюють Мар'їнку. Троє військових напередодні зазнали поранень. Російські найманці 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних Сил. Стріляють прицільно та потужно, як тільки заходить сонце. За даними нашої розвідки, у них в окупованому Донецьку відбулась ротація, і до місцевих бойовиків прийшло суттєве підкріплення з Росії.

Із спостережного посту на териконі відкривається чудовий краєвид – Петровський район Донецька. Здається що ось він, рукою подати і немає жодних перепон. Проте, у звичайних хатах по всьому периметру вздовж Мар'їнки засіли бойовики.

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Бойовики сидять в покинутих хатах місцевих жителів та колишньому конезаводі. Колись мирне підприємство, тепер перетворилося на укріплення російських найманців. Відстань до ворогів подекуди менше 100 метрів, тому бойовики не рідко кричать різні нісетниці в бік українських солдатів. Погрози "вирізати" зазвичай викрикують ті, хто приїхав з Кавказу.

"З боку противника відбулась ротація і зайшли нові сили, вони змішані. Там є представники різних національностей, в тому числі і кавказькі, і з сибірські", – зазначив прес-офіцер 28-ї бригади ЗСУ Олег Сидоренко.

Вони провокують українських військових останні декілька днів, і не лише словами. Як тільки настають сутінки, з боку ворога відкривається щільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Наші бійці відповідають лише за крайньої необхідності. А словесних погроз з боку бойовиків не бояться та мають, що протиставити.

У разі наказу, українські воїни готові довести непрошеним гостям з російських глибинок чия це насправді земля.