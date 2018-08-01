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Де було найгарячіше на Донбасі упродовж минулої доби

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Ситуація на Донбасі за добу 31 липня: 36 обстрілів з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, 6 окупантів загинули
Ситуація на Донбасі за добу 31 липня: 36 обстрілів з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, 6 окупантів загинули / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 31 липня, ситуація на Сході України залишалася контрольованою, щоправда бойовики аж 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, однак важке озброєння не застосовували.

Про це мовиться у традиційному звіті Операції Об'єднаних сил.

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За словами українських військових, окупанти вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а найбільше від обстрілів постраждали райони Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки.

"За минулу добу під час бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки. За даними розвідки, двоє окупантів загинули та шістьох поранено", – додають у Штабі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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