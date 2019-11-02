Где я возьму 100 миллионов гривен, – Дубневич недоволен назначенным судом залогом
Народный депутат Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 миллионов гривен.
Дубневич заявил, что недоволен решением суда, поскольку залог слишком велик. По его словам, это даже больше чем просили прокуроры.
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Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО,
– сказал он.
Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда.
По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал больший залог, чем просили.
В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога он доволен.
Отметим, что Высший антикоррупционный суд Украины отказал в ходатайстве генпрокурора Рябошапки об аресте Дубневича. Вместе с тем, суд назначил залог в размере 100 миллионов гривен.
Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда – 5 дней. Также суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.
Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Нардеп даже успел рассказать, что с собой возьмет в изолятор.
В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?
- ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
- другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия "Укрзализныци".
Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.
Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.
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Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют 191 статью часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.